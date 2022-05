Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu a intarit nevoia de a folosi eficient resursele europene dedicate educatiei din cadrul Planului de Redresare si Rezilienta in cadrul unui eveniment despre educatia digitala pe care l-a organizat la Bruxelles si la care au participat reprezentanti ai mediului educational…

- „In ceea ce priveste a doua masura de ajustare a pretului la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile, precizez ca in categoria acestor contracte se incadreaza proiectele de infrastructura de transport, proiectele de retele de apa si canalizare, proiectele de deseuri si proiectele…

- Masura propusa de Guvern de a subventiona pretul motorinei cu 0,5 lei/litru este insuficienta si acopera sub 5% din parcul total de vehicule comerciale din Romania, atrage atentia Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), care propune, in schimb, opt masuri de sprijin pentru…

- Germania trebuie sa fie pregatita pentru intreruperi majore in aprovizionarea cu gaze rusesti in orice moment, a declarat directorul general al companiei energetice E.ON pentru un ziar, adaugand ca planurile de urgenta existente trebuie sa fie actualizate rapid. "Trebuie sa ne asteptam oricand la o…

- Cultivatorii de cartofi vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de cartofi de consum in anul 2022, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Seful Executivului a aratat ca aici vor incepe lucrarile la drumul de legatura intre centura municipiului Oradea si autostrada A3 Biharia. ”Este un proiect foarte important pentru infrastructura rutiera a judetului Bihor si nu numai, este un proiect de care vor beneficia toti cetatenii romani care circula…

- „Ordonanta de urgenta ce contine cele 4 proiecte de sprijin pentru companiile romanesti, IMMProd, Rural INVEST, Garant Construct si INNOVATION, a plecat de la Finante pentru avizare interministeriala si va ajunge rapid pe masa Guvernului. Ambitia noastra este ca, in martie, aceste proiecte strategice…