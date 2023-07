Actualizare program furnizare 23.07.2023: Avand in vedere temperaturile foarte ridicate din aceste zile si implicit al consumului mare de apa, SC APA CTTA SA ALBA este nevoita sa rationalizeze apa in mai multe localitati din județ. Resursele din rezervoarele de inmagazinare se epuizeaza cu rapiditate, fiind necesara refacerea periodica a acestora. SC APA CTTA SA ALBA face apel catre populatie, sa foloseasca apa potabila cu responsabilitate, strict pentru consum propriu si in scop menajer, in caz contrar, exista posibilitatea ca programul de rationalizare sa fie implementat pentru mai mult timp…