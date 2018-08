Violeta Stoica Oricine a auzit despre faptul ca mainile murdare pot conduce la apariția unor probleme grave de sanatate. Ce se poate face, insa, atunci cand apa de la robinet, care provine din sisteme centralizate de aprovizionare, are in compoziție E.coli, enterococi, bacterii coliforme, nitrați, deși calitatea ar trebui sa fie corespunzatoare consumului uman? Recent, ziarul Prahova a publicat situația neconformitaților descoperite de catre reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Prahova, in cursul anului 2017, in sistemele de alimentare cu apa din zeci de localitați prahovene, precum și…