Apa meteorică, o soluţie facilă de reducere a facturilor Aquatim Societatea Aquatim le aduce aminte clientilor ca pot beneficia de apa necesara utilizarii in gospodarie la diferite activitati prin folosirea apei meteorice. Exista o serie de soluții tehnice simple, realizabile imediat, pentru reducerea facturilor. Anual, ploile influențeaza semnificativ facturile la apa, in dreptul rubricii „Apa meteo" (apa pluviala sau apa din precipitații), iar schimbarile climatice ...

