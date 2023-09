Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale din Cluj au ridicat patru persoane, care in 2021 au reușit sa inșele un britanic, care dorea sa le vanda 41,69 de bitcoini, cea mai cunoscuta moneda virtuala din lume.Anchetatorii au facut 3 percheziții domiciliare in 21 septembrie, in București și…

- Valul de canicula, unde temperaturile la umbra vor ajunge la aproape 40 de grade, va da traficul rutier peste cap, fiind impuse restricții de circulație in toata Romania. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, luni, in intervalul orar 11:00 – 20:00, in condițiile…

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Potrivit primelor informații doua persoane au murit, iar opt au fost ranite, fiind transportate la spitale din București. In urma exploziei, traficul pe DN 1A este…

- Sapte cazuri au fost confirmate cu infectie cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei afectiuni (6 iunie) pana pe 17 august, a informat, marti, Institutul National de Sanatate Publica. Acestora li se adauga inca un caz suspect, catalogat ca „probabil” dar care nu a fost…

- Geo Badea, alpinist și salvamontist in Dambovița, și Dragoș State, salvator montan la Salvamont Prahova, au reușit sa cucereasca Muntele Whitney (4.425m) din Sierra Nevada (SUA), pe Creasta Estica (Gr. 5.8, 4B), in mod „full trad” - adica numai cu asigurari mobile, nu fixe.

- Valul de caldura va persista si va fi canicula pe parcursul zilei de marti in mai mult de jumatate de tara, iar in Oltenia si in cea mai mare parte a Munteniei temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade. Un Cod portocaliu vizeaza partial judetele Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges si Dambovita si integral…

- Ministrul Mediului a dat asigurari ca in cazul unui accident radioactiv la Centrala Zaporojie din Ucraina, Romania are stații de monitorizare și vom afla despre un astfel de accident in cateva minute. In cat timp aflam daca a explodat centrala nucleara de la ZaporojieMircea Fechet, ministrul Mediului,…

- Proiectul unei statii spatiale, propus de o echipa de elevi romani, a obtinut locul doi la concursul NASA Space Settlement din SUA, potrivit unui comunicat al sponsorilor acestora transmis, luni, AGERPRES. Proiectul ‘Zgriptor’ a fost propus de o echipa de opt elevi de la Colegiul International de Informatica…