- Accident rutier in zona Vivo Mall din Constanta.Un accident rutier s a produs joi, pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta, in zona centrului comercial Vivo Mall.La fata locului se afla un echipaj SMURD si un echipaj SAJ.Accidentul rutier s a produs intre trei autoturisme, in urma coliziunii rezultand…

- Ca urmare a unei avarii survenite pe conducta magistrala de alimentare cu apa, cu diametrul de 800 mm, de pe bulevardul Tomis nr. 363 din municipiul Constanta, RAJA S.A. a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, astazi 13 mai 2021 in intervalul orar 16.50 ndash; 22.00.In acest timp sunt…

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceatsa noapte, in apropiere de intersectia dintre bulevardul Aurel Vlaicu si bulevardul Tomis, la iesire din Constanta spre Ovidiu. In accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme: un Seat si un Audi. Pe fondul nerespectarii legislatiei rutiere unul din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe intreg tronsonul autostrazilor A2 Bucuresti ndash; Constanta si A4 Ovidiu Agigea, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata. Din acest motiv vizibilitatea este redusa, pe alocuri, sub 100 de metri. Politia Rutiera…

- Miercuri – 14 aprilie 2021, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile, in intervalul orar 08.30 – 19.00, in vederea remedierii unei avarii pe conducta magistrala de distribuție apa potabila, cu diametrul de 800 mm, din incinta Surse – Cișmea 1C, din municipiul Constanța. Pe parcursul desfașurarii…

- Water saving Echipele RAJA S.A. intervin pentru remedierea unei avarii survenite in cursul acestei seri, pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 160 mm, de pe strada Emil Costinescu din localitatea Costinești, județul Constanța. In vederea executarii acestor lucrari, se sisteaza furnizarea…

- In perioada imediat urmatoare strazile din municipiul Constanța pe care se executa lucrari de modernizare a instalațiilor de alimentare cu apa potabila și de preluare a apelor uzate menajere, derulate in cadrul POIM (Programul Operațional Infrastructura Mare) sunt: Arcului, Rasuri, Fulgerului, bulevardele…

- Vineri ndash; 26 martie 2020, in intervalul orar 08.00 ndash; 18.00, RAJA S.A. este nevoita sa restrictioneze traficul auto pe prima banda de circulatie de pe bd. Aurel Vlaicu aproximativ 50 m in zona Audio Vision , pe sensul de mers dinspre Metro catre Cartierul Palas, pentru remedierea unei avarii…