Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile Legii 102 2023, Articolul I, beneficiarul SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL anunta inceperea lucrarilor de construire AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE, pe imobilul teren si sau constructii, situate in str. Cumpenei, nr. 1 si str. Dezrobirii, nr. 76, judetul Constanta.Proiectele…

- In conformitate cu prevederile Legii 102 2023, Articolul I, beneficiarul URIASU ELENA MADALINA, cu domiciliu in judetul Constanta, strada I.L. CARAGIALE, nr. 57, bl. G1, sc. B, ap. 13, anunta inceperea lucrarilor de construire, cu data de 28.12.2023 pentru INCHIDERE BALCON EXISTENT SI AMENAJARI INTERIOARE…

- In localitațile Snagov și Ghermanești, starea stațiilor de pompare apa uzata-epurare, dar și cele doua gospodarii de ape erau, pana de curand, intr-o stare jalnica. Operatorul Apa Canal Ilfov a preluat fraiele și, intr-un an de zile, a modernizat totul pe cheltuiala sa, astfel incat serviciile de apa…

- Lucrarile de construcție a Salii Polivalente din Constanța, din zona Badea Carțan, au ajuns la 62%, un progres de cinci procente fața de acum jumatate de an. Dupa amanari repetate și perioade de luni de zile de batut pasul pe loc, lucrarile ar putea suferi noi intarzieri, deoarece Ministerul Dezvoltarii…

- Premierul Romaniei a vizitat de curand SUA, ocazie de care șeful Executivului s-a folosit pentru a incuraja mai multe companii americane sa vina sa investeasca in Romania. „Romania are potentialul de a fi un centru cheie pentru investitiile SUA”, a spus premierul evidențiind punctele forte ale țarii…

- Ministrul Sanatații a declarat ca, in prezent, necesarul de ingrijiri paliative, destinate persoanelor cu boli cronice, este acoperit ”doar intr-o proporție de, probabil, 15%”. Declarația a fost facuta la conferința legata de inființarea a opt centre pilot pentru ingrijiri la domiciliu, la nivel…

- V. Stoica Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a aflat ieri in județul Prahova, pentru a participa la inceperea lucrarilor pe Varianta Ocolitoare a orașului Comarnic, o lucrare licitata de Consiliul Județean Prahova, al carei contract de proiectare și execuție pentru acest sector de drum cu…

- Toata lumea cunoaște deja situația financiara precara in care a ajuns Irinel Columbeanu. Acum, fostul milionar spune ca spera sa-și recupereze vila de la Izvorani de la persoana care o deține in prezent. Ajuns la azil și cu vantul batandu-i prin buzunare fiindca are poprire pusa de banca pana și pe…