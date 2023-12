In pragul sarbatorilor de iarna, Apa-Canal Ilfov aduce la cunoștința clienților sai programul de funcționare pentru perioada festiva. Cu doar cateva zile libere de sarbatori, echipa companiei ramane la datorie pentru a asigura suportul necesar in cazul unor situații de urgența. In aceasta perioada, dispeceratul va fi in funcțiune, iar colegii specializați vor fi mobilizați rapid pe teren in cazul apariției unei avarii, asigurand astfel continuitatea serviciilor și intervenții eficiente. Directorul general al Apa-Canal Ilfov transmite un mesaj catre toți clienții: „Sunt doar cateva zile libere…