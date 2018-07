Stiri pe aceeasi tema

- Colterm inrerupe furnizarea apei calde și a celei reci hidrofor la CT Dragalina, in ziua de vineri, 13 iulie, intre orele 9-15. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: B-dul Rebublicii (parțial), B-dul Gen. Dragalina și Splaiul N. Titulescu. De asemenea, in vederea…

Colterm anunța ca timișorenii din cateva cartiere vor ramane joi, 12 iulie, fara apa calda. Intreruperile sunt cauzate de diverse lucrari.

- Colterm anunța ca, in vederea executarii unor lucrari de interconectare a echipamentelor energetice la sistemul Sistemul Energetic Național, va intrerupe marți, intre orele 8 și 16, furnizarea apei calde la CT Dunarea și la PT CFR. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor…

- Situație scandaloasa la Timișoara. Toți locuitorii racordați la sistemul centralizat de termoficare al orașului au ramas fara apa calda, incepand de astazi, de la ora 17.00, dupa ce E.On Energie Romania a oprit alimentarea cu gaz catre Colterm, din cauza datoriilor prea mari pe care compania le are.…

Timișorenii racordați la sistemul centralizat de caldura nu vor mai primi apa calda in perioada urmatoare. Și asta dupa ce E.ON a sistat furnizarea gazului spre Colterm, din cauza unor datorii mai vechi. Primarul Robu promite ca va rezolva problema.

- Timisorenii care sunt racordati la sistemul centralizat de incalzire, aproximativ 60.000 de familii, vor ramane, din noaptea de luni spre marti fara apa calda. Eon sistat furnizarea gazului din cauza unor datorii, iar Colterm este in imposibilitatea de a le livra clientilor apa calda.

- Este pentru a doua oara in acest an cand E.ON oprește robinetul pentru Colterm. De data aceasta s-a intamplat din cauza unei datorii de aproape 7,5 milioane de lei, spun reprezentanții Colterm, care au trimis deja catre compania de gaz o solicitare de reeșalonare a datoriei. „Ne-a…

Zeci de mii de timisoreni vor ramane, incepand de astazi dupa-amiaza, fara apa calda. Este vorba despre toti clientii Colterm, persoane fizice si juridice.