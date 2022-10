Stiri pe aceeasi tema

- Avariile au dus astazi la noi intreruperi in furnizarea apei pentru consumatori din zona de nord a Timișoarei și nu numai. Afectați sunt clienții Aquatim de pe strazile Lacului, Calea Aradului, Miresei, Comanești, Subuleasa, din Timișoara, precum și cei din Giarmata și Recaș. In cartierul Aeroport presiunea…

- Colterm a anunțat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara. Afectați in aceasta dimineața sunt locuitorii de pe mai multe strazi din sudul orașului. „…suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum in ziua de marți, 20.09.2022, de la ora…

- Avariile sau lucrarile programate lasa si in acest inceput de saptamana mai multi timisoreni si timiseni fara apa de consum sau fara apa calda. Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, Colterm a intrerupt furnizarea apei calde de consum…

- Colterm S.A.-in insolvența a anunțat defecțiuni care afecteaza azi mai multi consumatori din zona Pietei Unirii. „Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum, in data de 15.09.2022,…

- Aquatim anunta luni si marti lucrari de spalare a rețelei de distribuție in Sag, unde apa va fi intrerupta intre orele 9 si 15. Din acelasi motiv si in acelasi interval orar, doar ca intreaga saptamana vor fi interuperi in furnizarea apei si la Recas. Maine, intre orele 8-16, apa e intrerupt si la Surducu…

- Aquatim a anunțat ca azi, pana la ora 16 au loc lucrari pe Bulevardul Corneliu Coposu, la intersecția cu strada Delfinului, și se va opri de asemenea apa pe strazile Barbu Iscovescu, Intrarea Roma și Bulevardul Corneliu Coposu, din Timișoara. Sunt lucrari de conectare conducte. La fel ca pe Calea Stan…

- Intreruperi programate pentru luni facute de E-Distribuție, Colterm și Aquatim. E-Distribuție anunța ca astazi, 22 august, intre orele 11-19 se va intrerupe furnizarea energiei electrice pe strazile Torac (p), Satu Mare (p), Salaj, Tg. Mures, Campului (p), Sucului, Brigadierilor, Virgilius (p), Fermitatii,…

- Avariile au adus noi intreruperi in furnizarea apei curente astazi pentru mai multi clienti Aquatim. Pana la ora 15.00, consumatorii de pe Calea Bogdaneștilor, Bulevardul Cetații, Nicolae D. Cocea, Vulturilor, Balta Verde, Cloșca, Dreptatea, Prahova, din municipiul Timișoara, precum și cei din satul…