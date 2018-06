Anuryh si Boier Bibescu lanseaza #Pierdevara

Stiri pe aceeasi tema

- Sore lanseaza “Toate fetele”, imnul fetelor care știu ce vor. Piesa este cel de-al treilea single lansat anul acesta in care femeia are rolul principal. Primele doua piese, Dintr-o mie de femei sau Saruta-ma și taci, aduna deja peste 6 milioane de vizualizari pe YouTube. “Toate fetele” va ridica fetele…

- Meghan Trainor e indragostita pana peste cap. Atat de indragostita incat noua sa piesa “Let you be right” prezinta multe din sentimentele impartașite de cantareața cu Daryl Sabara, logodnicul sau. “Sunt foarte indragostita așa ca veți auzi toate aceste frumoase cantece de dragoste, cantece oneste.”,…

- Hit dupa hit. Astazi interpretul Denis Roabes, aka The Motans a lansat o noua piesa cu videoclip, intitulata „Subtitre", in colaborare cu altDJ. Noua producție vide la numai doua saptamani dupa ce a lansat piesa „Mr. Tort".

- „Suflet nebun” este numele celei mai recente piese a Nicoletei Nuca, o melodie cu un sound fresh, asemenea nopților de vara. Piesa este compusa de celebrii producatori Marco&Seba, autorii celor mai de succes piese ale INNEI și cei care, de-a lungul anilor, au lansat unele dintre cele mai ascultate piese…

- Delia Rus și Tranda au lansat o piesa impreuna. Aceasta se numește “Ochii la mine” și noi iți așteptam parerea ta: LIKE IT A LOT or NOT? Piesa este scrisa de Delia Rus și Tranda, alaturi de Madalin Roșioru, Florian Rus și Bogdan Todor, produsa de studio-urile DeMoga. ”Ochii la mine”, primul single din…

- Raluka, artista cunoscuta publicului din Romania pentru vocea sa speciala si hit-urile lansate, isi surprinde fanii cu un nou single in limba engleza, „Undone". Piesa beneficiaza si de un videoclip care transmite multa energie si in care Raluka apare in ipostaze incendiare.

- Andra lanseaza o piesa noua, prima din 2018. ”Indiferența” are un mesaj in care se vor regasi multe femei care sunt in relații care nu le fac fericite. Dupa ce a colaborat cu Voltaj și Connect-R in ultimele luni, a venit momentul pentru o noua melodie solo. ”Indiferența” are un mesaj pentru toate femeile…

- Angelika Vee vine cu o surpriza pentru fanii sai și lanseaza un videoclip la varianta acustica a celui mai nou single Chill Pill in colaborare cu producatorul elevetian Dave202. Este o piesa frumoasa și puternica atat ca mesaj cat și ca sound. Melodia Chill Pill te va binedispune și te va face s-o fredonezi…