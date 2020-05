Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, vineri, o serie de precizari oficiale cu privire la cum este definita zona metropolitana in interiorul careia cetațenii se pot deplasa fara sa fie nevoiți sa prezinte o declarație pe proprie raspundere. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim…

- Arhiepiscopul Pimen Zainea a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza autoritațile, și urmeaza sa fie adus la București, la Matei Balș, impreuna cu un alt pacient. Pimen Zainea, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, a ajuns la spitalul din Suceava cu febra, medicii demarand imediat investigațiile.…

- Varful epidemiei de coronavirus din Romania va fi atins „probabil” intre Paște și inceputul lunii mai, crede dr. Adrian Marinescu, medic la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș din Capitala”, care a comentat situația de la nivel național, luni seara, in direct pe B1 TV, la „Dosar de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri, ca a fost inregistrat al 25-lea deces cauzat de coronavirus, fiind vorba despre un barbat in varsta de de 81 ani, din Bucuresti, internat prin Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Sf. Ioan in 26 martie. Ulterior, el a fost transferat la Institutul…

- Duminica, in prima zi a starii de urgența naționala decretata de președinte, cele 7 centre de boli infecțioase unde se fac testari pentru coronavirus au in total numai 1.524 de teste moleculare. Saptamana trecuta, Ministerul Sanatații informase ca doar la ”Matei Balș” vor fi 3.000 de teste moleculare,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat oficial al 82 lea caz de coronavirus in Romania.Este vorba despre un tanar de 20 de ani, din Bucuresti, venit din Marea Britanie in data de 12 martie 2020. Este internat in Institutul National de Boli Infectioase Prof.dr. Matei Bals ...

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- Primul caz de coronavirus in Capitala – Un barbat de 49 de ani, care s-a intors de la Roma la sfarsitul lunii februarie. ”In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti,…