- Actiunile de pe Wall Street au inchis marti in crestere, revenindu-si dupa cea mai slaba evolutie din ultimele trei decenii consemnata luni, investitorii salutand planurile Casei Albe prin care economia ar putea beneficia de pana la 1.000 de miliarde de dolari pentru atenuarea impactului epidemiei de…

- Pandemia de coronavirus va falimenta majoritatea companiilor aeriene din lume pana la inceputul verii daca guvernele si industria nu iau masuri coordonate pentru a evita o asemenea situatie, a avertizat, luni, o f...

- Industria aeronautica va fi in regula Președintele american Trump a declarat astazi, intr-o conferința de presa, ca dorește sa vina puternic in sprijinul industriei de turism , referindu-se in special la companiile aeriene. El a dat asigurari ca industria aeronautica americana a constituit o tema importanta…

- Decizia a fost luata astazi, in cadrul videoconferinței extraordinare UEFA. Pandemia de coronavirus a oprit fotbalul în majoritatea țarilor europene. Soarta actualului sezon este stabilita acum, într-o videoconferința extraordinara la care participa toți cei 55 de președinți…

- Pandemia de coronavirus va falimenta majoritatea companiilor aeriene din lume pana la inceputul verii daca guvernele si industria nu iau masuri coordonate pentru a evita o asemenea situatie, a avertizat, luni, o firma de consultanta din Australia, citata de Bloomberg, transmite Mediafax.

- Matt Hancock a recunoscut ca NHS nu are in prezent suficiente ventilatoare pentru lupta impotriva coronavirusului si le va cere batranilor sa ramane in case, pentru a se proteja de infectie. Astfel, persoanele cu varsta de peste 70 de ani vor trebui sa se autoizoleze, chiar daca nu au simptome, in…

- Principalul consilier economic al Casei Albe, Larry Kudlow, a declarat marti ca epidemia provocata de coronavirusul din China va intarzia cresterea exporturilor americane in China asteptate in urma semnarii fazei intai a acordului comercial, care va intra in vigoare in aceasta luna, transmite Reuters…

- Administrația Trump extinde interdicțiile de calatorie, pentru a include mai multe țari. Potrivit rapoartelor inca șapte țari - cele mai multe cu populații cu majoritate musulmana - vor fi adaugate , deși detalii cu privire la acestea au fost redactate intr - un raport vazut de catre Associated Press…