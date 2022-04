Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, membrii ai Consiliului de Administratie pentru societatea Satul Nou Gradistea SRL

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Maramureș, in calitate de autoritare publica tutelara a Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș”, anunța organizarea selecției candidaților pentru Consiliul de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș” – 6 posturi. Procedura de selecție a membrilor…

- Alexei Taran a fost numit in funcția de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica, cu voturile a 59 de deputați. Alexei Taran și-a inceput activitatea profesionala in 2007 in Romania, in calitate de manager dezvoltare in domeniul construcțiilor, pina…

- “In urma cu aproximativ o luna am lansat o licitatie prin care recrutam o firma care se va ocupa de aplicarea OUG 109 (Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice – n.r.) in toate companiile, institutiile, autoritatile din coordonarea Ministerului Transporturilor.…

- Ministerul Transporturilor face noi schimbari la nivelul Consiliului de Administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, structura unde Cristian Pistol, cel care este si director, nu va mai primi un nou mandat de patru luni de membru, in timp de Bogdan Pascu va continua.…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.Astazi prezentam declaratia…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat miercuri decizii privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, intre care si numirea lui Octavian-Marius Ratiu ca membru al Consiliului de Administratie al Aegon Pensii…

- Politic Dupa ani de interimat, concursul de ocupare a funcției de manager al Spitalului Județean Alexandria sta “sub auspicii de nelegalitate” februarie 9, 2022 16:51 Alexandru Dobre se afla la conducerea Spitalului Județean de Urgența Alexandria inca din anul 2016, cand a preluat interimar postul…

- De ieri, transportatorii de persoane interesati sa preia calatori din incinta aerogarii iesene pot sa se inscrie la licitatia deschisa pentru acreditarea masinilor. Procedura se desfasoara pana pe 11 februarie, interval in care ofertele depuse vor fi analizate. Ultima zi de inscriere este 10 februarie,…