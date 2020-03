Stiri pe aceeasi tema

- Sambata intra in vigoare informarea ANM de racire accentuata a vremii, vant, ploi, lapovița și ninsoare, in vigoare pana luni dimineața. In Transilvania minimele vor cobori sub limita...

- ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, conform meteorologilor sunt așteptate scaderi ale temperaturilor, cat si precipitatii pe arii extinse. In Banat, in primele...

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben privind intensificari ale vantului, valabila de duminica dimineata, pentru zona montana, insa incepand de duminica seara cea mai mare parte a tarii va intra sub incidenta acestui cod. Tot de atunci, in mai multe zone va fi cod portocaliu de vant puternic…

- Vremea va intra intr-un proces de incalzire pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (10 - 23 februarie), cand maximele vor atinge valori de 14 - 16 grade Celsius in majoritatea zonelor, in timp ce precipitat...

- VREMEA. Dupa zile extrem de calde, iarna revine in forta. Meteorologii au emis mai multe avertizari, inclusiv una cod portocaliu, valabila chiar din aceasta dupa-amiaza in zonele de munte din vestul tarii,...

- Meteorologii informeaza ca vremea se va raci in urmatoarele zile in țara și in Capitala, fiind anunțate temperaturi maxime de pana la 3 grade in București, unde este așteptata și ninsoarea. Potrivit ANM valorile sunt cele normale pentru aceasta data, transmite Mediafax.„Vremea va fi inchisa,…

- Se pare ca iarna vrea sa iși intre in drepturi, in cele din urma. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța scaderi de temperatura in zilele ce urmeaza. Totuși, specialiștii inca nu ne bucura cu vești despre zapada.

- Meteorologii anunta ploi si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii pana joi seara si au emis un cod galben de ninsori si viscol in Carpatii Meridionali si Occidentali.