- Presedintele interimar al Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat, miercuri, ca se pare ca lucrurile merg pe un fagas bun in procesul de doping al jucatoarei Simona Halep, depistata pozitiv cu roxadustat la un control efectuat la US Open, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Antrenorul francez o susține pe Simona Halep in scandalul de dopaj in care aceasta este implicata. Prezent la Paris, cu ocazia turneului ATP 1000 din capitala Frantei, Patrick Mouratoglou a spus ca vorbește zilnic cu Simona.„Sunt in contact zilnic cu Simona, vorbim, imi spune toate noutatile. Sunt alaturi…

- Simona Halep a fost acuzata oficial de dopaj, iar un acord de recunoastere i-ar reduce suspendarea.Dubla campioana de Grand Slam are acum la dispozitie 20 de zile ca sa conteste actul de acuzare sau sa incheie un acord de recunoastere. Acest acord de recunoastere i-ar reduce suspendarea de la patru…

- Simona Halep a fost acuzata, oficial, de dopaj cu Roxadustat la US Open, dupa ce investigația in acest caz a fost finalizata. Fostul lider WTA are 20 de zile la dispozitie pentru a contesta actul de acuzare sau a incheia un acord de recunoastere. Anuntul a fost facut de expertii romani de la Sport Resolutions,…

- Steve Simon, șeful WTA, a dezvaluit ca a vorbit cu Simona Halep dupa ce aceasta a fost suspendata provizoriu și a oferit o prima reacție in legatura cu cazul de dopaj al dublei caștigatoare de Grand Slam.

- Numarul scenariilor privind modul in care o substanța interzisa, Roxadustat, a ajuns in organismul Simonei Halep (31 de ani, 10 WTA), crește pe zi ce trece. Razvan Itu, unul dintre candidații la șefia Federației Romane de Tenis, a vorbit despre Simona Halep, depistata pozitiv cu roxadustat la US Open…

- Rennae Stubbs, caștigatoare a șase titluri de Grand Slam (patru la dublu și doua la dublu mixt), a postat marți un mesaj prin care și-a aratat susținerea fața de Simona Halep, dupa ce fosta lidera WTA a fost suspendata provizoriu din tenis fiind depistata pozitiv cu roxadustat.