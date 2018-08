Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara cu 0,02 puncte procentuale, pana la 3,47% pe an, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare s-a inregistrat pe 24 februarie…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca joi pe piata interbancara, ajungand la 3,39% pe an, de la 3,34% pe an miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a ROBOR la trei…

- Romanii care au credite in lei primesc o veste buna, dupa creșterile in rafala inregistrate n ultima perioada de indicele ROBOR. Anunțul vine chiar din partea guvernatorului Bancii Naționale.

- Romania a avut o crestere economica situata la nivel de varf pentru perioada post-criza, aproape 7%, in contextul a doi ani consecutivi de stimuli fiscali si majorare a veniturilor, a declarat, vineri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, la conferinta de prezentare a raportului…

- Salariile, inclusiv salariile minime au crescut, in piata, iar mesajul Bancii Nationale este unul care indeamna la atentie si prudenta pentru ca acestea sa incapa in "carapacea economiei", a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. "Salariile, inclusiv salariile minime, au crescut,…

- Problema salarizarii din Romania este una reala si nimeni nu poate sa opreasca cresterea salariilor, importanta este temperarea lor, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) Mugur Isarescu.

- Indicele ROBOR a ajuns la 2,68%, un nou record al ultimilor cinci ani, la o zi dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat dobanda-cheie de la 2,25% la 2,5% , potrivit informațiilor publicate de catre banca centrala . Creșterea a venit dupa ce Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a spus ca instituția…

- ♦ Guvernatorul BNR sustine ca gresesc cei care fac judecati de tipul: „vor creste dobanzile in Romania pentru ca trebuie sa ajunga la rata inflatiei“. Guvernatorul BNR Mugur Isa­res­cu considera ca inflatia va fi tinuta sub con­trol, iar doban­zile nu se vor duce foar­te sus, dupa…