Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bacau a respins, prin decizie definitiva, pretentiile Amerocap fata de Chimcomplex privind comisionul de succes al tranzactiei de achizitie a activelor Oltchim, informeaza, luni, producatorul si furnizorul de substante chimice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Johnny Depp a caștigat procesul de defaimare impotriva fostei sale soții Amber Heard și va primi daune de 15 milioane de dolari, potrivit BBC. Actorul a recunoscut ca este bucuros ca, dupa șase ani, jurații i-au oferit viața inapoi și le-a mulțumit tuturor celor care l-au sprijinit in aceasta perioada. Dupa…

- Johnny Depp a transmis un comunicat de presa imediat dupa ce s-a aflat ca el a castigat procesul de defaimare impotriva lui Amber Heard, fosta lui sotie. Starul de la Hollywood a spus ca i s-a facut dreptate si ca un nou capitol din viata lui incepe acum.

- Actorul Johnny Depp a iesit invingator miercuri in procesul sau dur si foarte mediatizat intentat fostei sale sotii Amber Heard, chiar daca juratii au ajuns la concluzia ca cele doua vedete de la Hollywood s-au defaimat reciproc prin intermediul presei, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- La 125 de ani de la moartea sa, Sissi, imparateasa rebela cu un destin tragic, inspira din nou cineastii aflati in cautarea unei figuri feminine avangardiste si romantice, noteaza AFP , preluata de Agerpres. Nu mai putin de doua lungmetraje si doua seriale revin in prezent asupra vietii Elisabetei de…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Gigi Becali a facut primele declarații, dupa ce a caștigat procesul cu Poliția Romana. Ce a marutirist latifundiarul despre victorie, dar și ce ar fi facut in cazul in care ramanea fara permis de conducere.

- Celebrul artist Post Malone va deveni tata pentru prima data. Rapperul, in varsta de 26 de ani, a facut primele declarații despre bucuria pe care o simte. El nu a dezvaluit cine este mama copilului.Post Malone va deveni tata pentru prima data și a facut primele declarații despre acest moment important…

- Dupa aproape un deceniu de la incendiul produs la depozitul de deșeuri de pe fosta platforma ARO se cunosc vinovații, dar, intr-un fel, nimeni nu platește. Iar substanțele periculoase inca zac in recipiente improprii, in timp ce autoritațile nu gasesc soluții.Global Eco Center și Vasile Tofan au scapat…