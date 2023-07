Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica și Lucian Mitrea implinesc astazi 15 ani de casnicie, chiar de ziua de naștere a cantareței. Pe rețelele de socializare, vedeta i-a facut o declarație de dragoste partenerului, dar a și dezvaluit de ce nu mai poarta verighetele. Artista a postat pe Facebook doua fotografii cu ea și soțul,…

- Benjamin Aguero, fiul in varsta de 13 ani al lui Sergio Aguero (35 de ani), a cucerit internetul cu o replica postata la anunțul desparțirii dintre PSG și Lionel Messi (35 de ani). Leo și Kun sunt prieteni de o viața. Relația dintre ei s-a cimentat in momentul in care deținatorul Balonului de Aur l-a…

- Deea Maxer a facut anunțul despre relația cu Robert Drilea, iubitul ei. Vedeta a dezvaluit ca va lua numele iubitului ei daca se vor casatori. Deea Maxer nu a suferit prea mult dupa divorțul de Dinu Maxer, alaturi de care are doi copii, și și-a gasit rapid fericirea in brațele altui barbat. Robert Drilea…

- Oana Roman a vorbit intr-un interviu pentru Antena Stars, despre relația pe care o are in acest moment cu Marius Elisei, dar și despre cum a surprins-o fostul partener de ziua ei de naștere. Cei doi s-au desparțit definitiv in urma cu doar cateva luni, iar vedeta a ținut sa precizeze ca nu exista cale…

- Cristina Belciu și Cristian Boureanu au avut parte de mai multe certuri și impacari in ultima vreme, iar pana acum, cei doi au evitat sa vorbeasca despre povestea lor de iubire. Acum, bruneta a lamurit situația și a dezvaluit care este relația cu fostul politician.„Eu și Cristian Boureanu avem o relație…

- Andreea Banica a recunoscut ca nu mai poarta verigheta, dupa ce fanii au observat ca bijuteria ii lipsește de pe deget. Cantareața este casatorit cu Lucian Mitrea din anul 2008.Dupa 16 ani de relație, Andreea Banica s-a casatorit cu Lucian Mitrea, el fiind primul iubit al artistei. Povestea lor de dragoste…