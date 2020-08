Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe firme vor furniza fructe proaspete, fructe tropicale si citrice catre Unitatea Militara 02022 din Constanta. Unitatea Militara 02022 din Constanta a incheiat un contract de achizitie de fructe proaspete, fructe tropicale si citrice.Denumirea completa a proiectului atribuit este Fructe proaspete,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si omologii lor bulgari au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei comun Negru Voda ndash; Kardam doi cetateni vietnamezi, care intentionau sa intre ilegal in Romania, ascunsi intr un microbzuz.In data de 28.07.2020, in jurul orei 05.15, in Punctul…

- Simona Halep a participat, duminica seara, la o nunta a carei desfașurare a fost intrerupta de polițiști din cauza faptului ca nu era respectata regula distanțarii sociale. In presa s-a relatat ca mireasa ar fi fost chiar o verișoara de-a sportivei, iar marele eveniment a avut loc pe terasa unui restaurant…

- Famila Simonei Halep a pațit o rușine mare de tot. Nunta verișoarei celebrei sportive, desfasurata pe terasa unui restaurant din Constanta și la care participau in jur de 200 de persoane, a fost oprita duminica seara de politisti si jandarmi. Petrecerea nu se conforma regulilor impuse de epidemia de…

- INS a publicat, astazi, datele privind accidentele rutiere pe 2019. In Romania au avut loc anul trecut 31.146 accidente de circulație cauzatoare de vatamari corporale. Cele mai multe au avut loc in interiorul localitaților. Doar 10% din accidente au loc pe fondul intunericului. Aproape 85% au loc pe…

- Explozie de cazuri de imbolnavire cu CoVid-19, in Bistrița-Nasaud! Daca in ultimele zile nu au fost mai mult de 3-4 cazuri de infectare cu SARS COV-2, in ultimele 24 de ore au fost depistați pozitiv nu mai puțin de 13 bistrițeni. in același interval, o persoana a decedat și numai una s-a vindecat. Totodata,…

- Vineri vom afla daca una dintre principalele agenții de rating scade statul român la categoria „gunoi”. Știu ca e un subiect mai tehnic, dar este extrem de important pentru noi. De acest rating depinde nu numai câți bani vom mai da pe dobânzi (deja dam mult), ci și investițiile…

- Constantenii au trait, in noaptea de marti spre miercuri (26/27 mai), Invierea in reluare. Desi IPS Teodosie sustinea ca oamenii i-au cerut sa faca aceasta slujba, realitatea a aratat ca foarte putini au iesit din case pentru a fi alaturi de pastorii lor.