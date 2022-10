Anunț umanitar: Incendiu devastator în satul Cornii de Jos In curtea familiei Costica Frațila din satul Cornii de Jos, comuna Tataraști, s-a produs duminica, 9 octombrie, un incendiu necruțator care a cuprins intreaga locuința. Pana la venirea echipajelor de pompieri, incendiul s-a extins și la locuința unui vecin, Manea Miluța, un tanar care abia iși finalizase lucrarile la casa. Din pacate, ambele case au […] Articolul Anunț umanitar: Incendiu devastator in satul Cornii de Jos apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

