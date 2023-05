Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ PUBLIC Astazi, 18.05.2023, primarul Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a urmatorului act normativ: Proiect de hotarare nr. 107/18.05.2023 privind completarea și actualizarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzau, aprobat…

- Guvernul va aproba in ședința de azi proiectul de Hotarare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Metrorex. Acest act normativ va neglija principalele revendicari ale sindicaliștilor. Guvernul va aproba proiectul de buget al Metrorex, una dintre cerințele sindicaliștilor, insa acest…

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, in calitate de primar al municipiului Buzau, aduc la cunoștința publica faptul ca in ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului…

- Astazi, 08.05.2023, secretarul general al Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a urmatorului act normativ: Proiect de hotarare nr. 93/08.05.2023 privind scutirea de la plata impozitului pentru cladirile noi sau reabilitate, cu destinația…

- Autovehiculele destinate controlului traficului care utilizeaza dispozitive destinate masurarii vitezei vor fi pozitionate vizibil si vor prezenta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei Rutiere, prevede un proiect de lege care a primit marti raport favorabil, cu patru abtineri, din partea…

- lenul Camerei Deputatilor a adoptat, astazi, proiectul de modificare a Legii privind protectia avertizorilor in interes public, potrivit Agerpres. Deputatii au aprobat modificarea legii in forma venita de la Senat. “Prin exceptie de la prevederile alin. 1, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele,…