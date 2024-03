Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Mica, avand sediul in localitatea Mica, nr.209, jud. Cluj, CIF 4485456, reprezentata legal prin primar, Zelencz Roland-Tiberiu, anunța public obținerea Autorizația de Construire nr.646 din 24.11.2022, avand titlul ,, Inființare rețele de canalizare in sat Mica, Nireș și Manastirea, comuna Mica,…

- Amintim ca in anul 2022, prin Autorizatia de Construire cu numarul 1017 din data de 3 noiembrie 2022, firma dorea sa modifice proiectul de pe strada Perlei nr.15 Societatea The Ring Place S.R.L. a adoptat hotararea nr. 1 01.02.2024 a adunarii generale a asociatilor, ce s a afisat in Monitorul Oficial…

- A N U N Ț Comuna Mica, avand sediul in localitatea Mica, nr.209, jud. Cluj, CIF 4485456, reprezentata legal prin primar, Zelencz Roland-Tiberiu, anunța public obținerea Autorizației de Construire nr.643 din.21.12.2023, avand titlul ,, Amenajare parc de joaca in sat Sanmarghita, comuna Mica, județul…

- Comuna Mica, avand sediul in localitatea Mica, nr. 209, jud. Cluj, CIF 4485456, reprezentata legal prin primar, Zelencz Roland-Tiberiu, anunța public ca a obținut Autorizația de Construire nr.77 din.28.02.2024, avand titlul ,,Desființare Construcție Școala Manastirea și construire teren minifotbal cu…

- Comuna Mica, avand sediul in localitatea Mica, nr.209, jud. Cluj, CIF 4485456, reprezentata legal prin primar, Zelencz Roland-Tiberiu, anunța public ca a obținut Autorizația de Construire nr.77 din.28.02.2024, avand titlul ,, Desființare Construcție Școala Manastirea și construire teren minifotbal…

- Comuna Mica, avand sediul in localitatea Mica, nr.209, jud. Cluj, CIF 4485456, reprezentata legal prin primar, Zelencz Roland-Tiberiu, anunța public ca au obținut Autorizația de Construire nr.486 din 09.10.2023, avand titlul ,, Desființare parțiala corp C1-Școala și Camin Cultural și Construire Camin…

- In urma ședinței ordinare a Consiliului Local Mica din 31.01.2024, unde au fost invitați reprezentanții Societații SALZBERGWERK RESSOURCEN UND INVESTITIONEN – S.R.L., societate care deține licența de exploatare a sarii de pe raza localitații Nireș și localitații Unguraș eliberata de Guvernul Romaniei…

- Pentru o informare corecta a opiniei publice – ca urmare a declarațiilor susținute de primarul municipiului Bistrița, Aquabis SA face urmatoarele precizari referitoare la motivele care au condus la intarzierea implementarii Master Planului de Apa și Canalizare, precum și la investițiile alocate municipiului…