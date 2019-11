Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 12.11.2019 ORA 08 – 13.11.2019 ORA 08 Valorile termice in creștere fața de intervalul anterior Post-ul Vreme cu temperaturi mult peste cele normale perioadei. Maximele ating și 24 de grade Celsius! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Luni 4 noiembrie 2019 Valorile de temperatura vor continua sa creasca in cea mai mare parte a tarii, astfel ca vremea va fi deosebit de calda pentru luna noiembrie; maximele se vor incadra intre 17 si...

- Dupa vremea rece cu ploi, ninsori si temperaturi negative, un val de aer tropical ajunge in weekend in Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania. Valorile termice vor marca o creștere fața de intervalul anterior la finalul acestei saptamani, duminica inregistrandu-se 21 de grade Celsius. Vremea…

- Vremea va fi apropiata de normal din punct de vedere termic si in general frumoasa. Cerul va fi variabil si mai mult senin, cu exceptia Carpatilor Orientali unde va avea innorari, insa probabilitatea pentru pl...

- VREMEA. Sfarsitul acestei saptamani si primele zile din saptamana viitoare vor aduce maxime caracteristice unei zile de vara, cu valori de 25 - 26 de grade Celsius, iar deficitul de precipitatii va accentua seceta pedologica, la nivelul teritoriului agricol, a declarat, marti, intr-o dezbatere de specialitate,…

- Vesti bune de la meteorologi pentru sfarsitul lunii septembrie, dar si inceptul lui octombrie. De maine, se incalzeste in toata tara, urmand ca in ultima zi a lunii sa se inregistreze 32 de grade Celsius. Valorile din termometre sunt in crestere in majoritatea zonelor tarii, unde se inregistreaza valori…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru saptamana 26 august- 1 septembrie. Valorile termice vor fi mai ridicate decat de obicei, mai ales in jumatatea vestica a teritoriului. Luni, maxima zilei de de luni este 33 de grade Celsius, alaturi de un cer predominant…

- Perioadele caniculare vor alterna cu intervale in care valorile termice diurne vor scadea cu peste zece grade Celsius, la nivel national, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata dupa 20 august, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).In Banat,…