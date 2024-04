Luna aprilie va fi cu temperaturi peste valorile normei

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis, marți, prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani. Meteorologii spun ca luna martie va fi mai calda decat in mod obișnuit. Saptamana 26 februarie – 4 martie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg…

- Cerul va fi variabil, insa dimineața, pe alocuri, in special in sud și in est, vor fi nori joși și ceața, cu probabilitate mai mare in Dobrogea, unde pot persista. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari locale pe crestele Carpaților Meridionali și in Banat.In București, valorile termice,…

- Astazi, Moldova se afla sub un cer innorat, cu o atmosfera calma și lipsita de precipitații. Vremea este caracterizata printr-o stabilitate notabila, iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat indica o zi predominant uscata.

- Vremea pana la inceputul lunii martie: Temperaturi de primavara, dar și multe ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea pana la inceputul lunii martie: Temperaturi de primavara, dar și multe ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani. Vreme nefireasca pentru luna februarie. Meteorologii de la ANM…

- Luna februarie vine cu temperaturi neobisnuit de ridicate in toate regiunile tarii. Valorile termice vor incepe sa creasca treptat, iar in unele zone vom avea chiar si 20 de grade Celsius. Directorul ANM, Elena Mateescu, a dat mai multe detalii in cadrul Știrilor B1 TV, cu privire la cum va fi vremea…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prezentat astazi perspectiva meteorologica pentru luna februarie 2024 pe teritoriul Republicii Moldova, care arata temperaturi peste valorile normei, transmite Moldpres. Astfel, in urma analizei materialelor sinoptice și climatice efectuate de catre Serviciul…

- Astazi, Moldova se confrunta cu o zi predominant innorata, potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi acoperit, iar posibilitatea de precipitații va ramane scazuta pe parcursul zilei.

- In regiunile intracarpatice vor fi innorari in general persistente și vor fi perioade in care va ploua, iar in sud și est cerul va fi temporar noros și numai pe arii restranse se vor semnala ploi slabe, indeosebi pe parcursul zilei. Dimineața, in depresiunile din estul Transilvaniei, izolat se poate…