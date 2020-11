Banca Mondiala a facut o prognoza conform careia sumele de bani trimise in țarile natale de cei care lucreaza in strainatate vor scadea anul acesta mai puțin decat se estima anterior, insa vestea proasta este ca vor continua sa scada și in 2021. Analiza este extrem de ingrijoratoare pentru Romania, țara care in 2018 s-a aflat pe locul doi in Europa la capitolul bani trimiși din strainatate, cu aproape 3 miliarde de euro. Conform unui raport, remitențele catre țarile cu venituri mici si medii vor scadea cu 7,2% in 2020, pana la 508 miliarde dolari. Estimarea este substanțial mai buna decat cea…