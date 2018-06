Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, Ministerul Apararii Nationale organizeaza o serie de manifestari dedicate Zilei internationale a copiilor.Astfel, joi, 31 mai, incepand cu ora 10.00, pentru copiii personalului armatei decedat sau ranit in urma participarii la actiuni militare in teatrele de operatii sau actiuni militare…

- Exista o protecție minima in Austria, un venit lunar de 863 de euro primit de orice strain aflat legal in țara, dar care nu reușește sa se intrețina singur. Acum, unii risca sa-și vada acest venit minim de baza diminuat cu 300 de euro. Se taie alocatiile pentru copiii romanilor. Reactie dura…

- O organizatie a profesorilor din Marea Britanie propune inlocuirea ceasurilor cu limbi din scoli. Asta deoarece elevii nu stiu sa „citeasca” ora afisata de aceste dispozitive, iar acesta ar putea fi un factor de stres suplimentar in timpul examenelor. Copiii si adolescentii de astazi sunt obisnuiti…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta cetatenilor ca in zilele de luni, 30 aprilie si marti, 1 mai 2018, activitatea institutiei este suspendata. Potrivit SPIT Constanta, masura respecta prevederile Hotararii Guvernului nr. 207 2018 pentru stabilirea zilei de 30 aprilie…

- Avand in vedere scopul comun, in educarea tinerei generații, in spiritul respectarii legii, astfel incat sa fie eliminat riscul savarșirii unor abateri de la normele de conduita sociala și in egala masura, riscul de a deveni victime ale unor infracțiuni, polițiștii gorjeni colaboreaza cu structuri…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni, la Romania Tv, ca in perioada imediat urmatoare dorește sa intre cu legea pensiilor in dezbatere publica. De asemenea, aceasta a spus ca de la 1 iulie punctul de pensie se va majora la 1100 lei și a dat asigurari ca pana la sfarșitul guvernarii…

- Elevii Colegiului Tehnic Turda au aniversat, azi 27 martie 2018, printr-un program special Centenarul Unirii Basarabiei cu Romania. Sub indrumarea prof. dr. Razvan Mihai Neagu, elevii clasei a XI-a A au pregatit o prezentare Power Point in care au aratat etapele unirii Basarabiei cu Romania, precum…

- Anunt important pentru pentru toti romanii cu salarii si pensii mici! Mare atentie In prima luna de cand au intrat in vigoare noile reglementari legislative, inclusiv dupa expirarea perioadei de acomodare si adecvare a capitalurilor, in Registrul special tinut de BNR figurau active 68 de institutii…