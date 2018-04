Stiri pe aceeasi tema

- Primul sezon din Detaliul - un nou serial dramatic - are premiera in Romania marti, 24 aprilie, de la 22:00 la DIVA. In ziua premierei vor fi difuzate doua episoade, dupa care in fiecare marti vom putea urmari cate un episod.

- Este scandal monstru in lumea teatrului romanesc! Celebrul actor Florin Zamfirescu acuza ca a fost pensionat cu forta de managerul Teatrului Odeon, actrita Dorina Lazar.Citeste si: Noi acuzatii GRAVE la adresa DNA!Un deputat RECLAMA abuzuri si teste poligraf FALSIFICATE: Cerere de ULTIM MOMENT…

- Este sot, tata a trei fete – Eva (13 ani), Rita (10 ani) si Sofia (4 ani) – si reuseste sa-si faca munca de prezentator tv si actor cu brio. Prezinta ”Romanii au talent” si ”Vocea Romaniei”, la Pro Tv, iar la Teatrul Odeon joaca in 8 piese. L-am intalnit pe Pavel Bartos la teatru, […]

- Celebrul actor Florin Zamfirescu a fost pensionat cu forța chiar de managerul Teatrului Odeon, Dorina Lazar. Ultima piesa al carei protagonist a fost Zamfirescu a fost „Marchizul”, ce s-a jucat in urma cu doar cateva zile.

- Liviu Dragnea le-a cerut votul delegațiilor PSD de la Congresul partidului pentru cinci convenții naționale. El cere sprijin și din partea ”Președinției, a BNR, Academiei Romane, partidelor politice, societații civile, sindicatelore și oamenilor onești”, a spus Dragnea.”1. Convenția naționala…

- Este vorba despre un program care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto. Astfel, ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi in schimbul lui pana la 4.500 de lei. CODUL RUTIER se schimba din nou: Soferii…

- "Asemenea sarbatori sunt ca sa-si ia la revedere frumos de la tine. Eu sunt constient, am facut-o si eu", a spus, cu umor, actorul. In locul discursurilor despre cariera sa, Zamfirescu a fost intervievat, pe scena salii "Ileana Berlogea", de catre teatrologul Dan Vasiliu.Zamfirescu a marturisit…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a marturisit ca are probleme la glezna dreapta, inaintea finalei turneului Australian Open, dupa ce in primul tur s-a accidentat la glezna stanga.''Acum piciorul drept e mai rau, deoarece l-am fortat. E dificil, dar nu vreau sa ma gandesc la asta, ca…