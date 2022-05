Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima ar putea crește pana la 2.500 de lei. Asta ar insemna o dublare a pensiei minime existente care ar fi posibila odata cu implementarea noii legi a pensiilor. „O pensie decenta ar trebui sa existe probabil, sa fie undeva…

Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima in Romania ar putea fi dublata pentru a putea fi considerata una decenta.

- In anul 2021 numarul mediu de pensionari a fost de 5,079 milioane persoane, in scadere cu 49 mii persoane fata de anul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,654 milioane persoane, in scadere cu 21.000 de persoane fata de anul precedent, anunța INS. Pensia…

- Pensiile vor fi indexate și majorate de la 1 aprilie. Coeficientul de indexare a pensiei va constitui 13,94 la suta, ceea ce este echivalent cu rata inflației de la sfirșitul anului trecut. Este cel mai bun indicator care exprima pierderea puterii de cumparare a cetațenilor din cauza inflației a declarat…