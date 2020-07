"Nu avem posibilitatea sa dublam alocatiile. Alocatiile au fost dublate in 2019 la legea bugetului.

In momentul in care a fost adoptata legea, nu au fost prevazute sursele de bani. Legea a fost adoptata cand era legea bugetului de stat in vigoare", a declarat Ludovic Orban.

Premierul a spus ca Guvernul PNL isi doreste sa creasca alocatiile, insa acest lucru nu poate fi facut "deodata".

"Ne dorim cresterea alocatiilor. Vom asigura o crestere constanta a alocatiilor, asa cum am facut-o din 2008 incoace cand PNL a fost singurul partid care a reusit cresterea alocatiilor si…