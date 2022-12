Stiri pe aceeasi tema

- Atenționare meteo: depuneri de polei in Transilvania. Cod galben de ploi, lapovița și ninsori in Moldova și Carpații Orientali Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de ploi, lapovița și ninsori in Moldova. In aceasta regiune vor fi și depuneri de polei și, de asemenea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN – “depuneri de polei” – pentru judetul Neamt. Aceasta este valabila in intervalul 1 decembrie, ora 12:00-2 decembrie, ora 12:00. “In intervalul menționat, in Moldova și in zona Carpaților Orientali temporar se vor semnala precipitații…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o atenționare de cod galben de ploi. In intervalul 01 decembrie, ora 12 – 02 decembrie, ora 12, in Moldova și in zona Carpaților Orientali temporar se vor semnala precipitații slabe mixte (ploaie, lapovița, iar in zona montana și submontana trecator…

- Meteorologii au emis joi o avertizare cod galben privind depuneri de polei in Moldova si in zona Carpatilor Orientali. Conform ANM, in intervalul 01 decembrie, ora 12 – 02 decembrie, ora 12 vor fi precipitatii slabe mixte si se va depune polei. "In intervalul mentionat, in Moldova si in zona Carpatilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare cod galben de depuneri de polei ce vizeaza partea de nord est a tarii. Potrivit ANM, in intervalul 01 decembrie, ora 12.00 ndash; 02 decembrie, ora 12.00 in Moldova si in zona Carpatilor Orientali temporar se vor semnala precipitatii…

- Astazi valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, doar usor mai ridicate in regiunile sudice. Cerul va fi variabil, cu innorari si precipitatii slabe, pe arii restranse in nordul, centrul si nord-estul țarii. Vom avea parte de precipitații slabe sub forma de lapovița…

- Astazi vremea va continua sa se incalzeasca in cea mai mare parte a tarii, in special in sud-est unde va deveni calda pentru ultima parte a lunii septembrie. La inceputul zilei cerul va fi variabil, cu innorari temporare si ploi slabe mai ales in regiunile vestice si nord-vestice. Incepand cu orele…

- Toamna iși face simțita prezența in Romania cu temperaturi mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul țarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, conform Administrației Naționale de Meteorologie…