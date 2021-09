Stiri pe aceeasi tema

- Dario Bonetti (60 de ani) e in continuare suparat dupa ce a fost indepartat de la Dinamo. Drept consecința, italianul refuza sa semneze rezilierea contractului cu roș-albii! „Divorțul” momentului din fotbalul romanesc nu s-a produs deocamdata și in acte. Dezamagit de Iuliu Mureșan și de modul in care…

- Saptamana a inceput prost pentru giganții Steaua și Dinamo. Militarii au fost eliminați din cupa, iar „cainii” au pierdut in Ștefan cel Mare cu Mioveni. Dinamo a continuat la fel de slab, iar in debutul etapei a șasea din Liga 1 a pierdut din nou (0-3) și cu Farul lui Gica Hagi. Steaua iese prematur…

- CS SCM Timisoara a invins-o pe CS Universitatea Cluj cu scorul de 33-10 (7-3), miercuri, in deplasare, intr-un meci restant din etapa a 8-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Banatenii au obtinut si punctul bonus ofensiv dupa ce au marcat cinci eseuri, revenind astfel pe podium. In clasament, pe primul…

- Bogdan Stelea, unul dintre cei mai importanți portari din fotbalul romanesc, este invitatul din aceasta saptamana al emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. Cu trei prezențe la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1990, 1994 și 1998. Poreclit „Arnold”, acesta este unul dintre puținii fotbaliști romani care…

- Astazi, la „Casa Fotbalului”, a avut loc tragerea la sorți a programului sezonului 2021/2022 din Liga 2. Noul sezon din Liga 2, unul care are la start echipe de mare tradiție, precum CSA Steaua, U Cluj, Petrolul Ploiești, Poli Timișoara sau Poli Iași, debuteaza pe 31 iulie. „Militarii” lui Daniel Oprița…

- Potrivit lui Cimpeanu, 2.467 de candidati au promovat Bacalaureatul dupa contestatii. In total, au promovat 88.587 de candidati. Rata cumulata de promovare la Bacalaureat, inainte de contestatii, la nivelul tarii, a fost de 67,8%, ceea ce inseamna ca inseamna, practic, ca a crescut cu 2 procente. "In…

- Managerul sectiei de fotbal a clubului CSA Steaua, George Ogararu, a declarat, miercuri seara, ca brandul "Steaua" este unul interesant, el precizand ca au fost discutii cu investitori si probabil vor mai fi pentru schimbarea formei juridice a clubului din drept public in drept privat. "Pretentii mari…

- Vali Lazar (31 de ani) admite ca s-ar intoarce la Dinamo, in cazul in care ar fi ofertat de clubul alb-roșu. Vali Lazar este liber de contract dupa desparțirea de Al-Shahania SC din Qatar.Ce inseamna insolvența pentru Dinamo? Clubul nu poate participa in cupele europene cat este in insolvența, plus…