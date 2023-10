Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA SPECIALA PENTRU INTERVALUL 07.10.2023 ORA 10:00 - 08.10.2023 - ORA 11:00ZONA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Vremea va fi calda pentru aceasta data, astfel ca temperatura maxima va fi de 25...26 de grade.Cerul va fi senin, iar vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe parcursul zilei…

- Vremea se incalzește din nou, valorile termice ajungand la mijlocul saptamanii la 27-28 grade Celsius in sudul țarii. Diminețile și nopțile vor fi deosebit de reci, in special in zonele depresionare din sudul Transilvaniei. In weekend insa, un nou val de frig lovește Romania.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț important! Vremea se va schimba radical in Romania! Dupa zilele in care mercurul din termometre s-a menținut ridicat, iata ca temperaturile vor scadea simțitor, iar in unele zone ale țarii vor cadea cantitați importante de precipitații.

- Vremea se racește in Capitala, Temperaturile vor fi in scadere și vor aparea ploile sub forma de averse insoțite de descarcari electrice, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- VREMEA in Alba: zile frumoase de toamna, cu temperaturi de vara. Prognoza meteo in weekend, 8-10 septembrie Vremea in Alba, in weekend 8-10 septembrie 2023: temperaturile cresc ușor in acest sfarșit de saptamana. Meteorologii anunța zile cu temperaturi de vara. Soarele va fi stralucitor și va aduce…

- Vremea foarte calduroasa inca nu le da romanilor pace, iar canicula iși va face simțita prezența in aproape toata țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 29 și 39 de grade la umbra, insa meteorologii au transmis ca urmeaza și ploi ușoare. Prognoza meteo pentru astazi Luni, valul de caldura…

- Vremea s-a imbunatațit radical in Romania. Dupa fenomenele extreme care au creat daune și dezastre in cateva zone din țara, temperaturile au inceput sa creasca. Nu pentru mult timp insa, deoarece Elena Mateescu a anunțat ca vremea se va raci. Iata de cand vor scadea radical temperaturile și ce se va…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț de ultim moment. Concret, din informațiile oferite de meteorologii, vremea se schimba radical. Temperaturile scad brusc in toata țara. Avem parte, in continuare, de cod galben de ploi, vijelii și grindina.