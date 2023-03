Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de ultim moment! Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo. Meteorologii au emis datele exacte, conform carora vremea va suferi modificari in urmatoarele patru saptamani. Ce temperaturi se vor inregistra in fiecare zona a Romaniei in perioada 13 martie-10 aprilie 2023.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un nou anunț și o prognoza actualizata. Dupa o perioada de ger și temperaturi foarte scazute, valorile vor crește semnificativ in Romania, in unele zone vor ajunge chiar și la 16 grade Celsius in termometre.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind vreme deosebit de rece si ger persistent, valabila de miercuri pana sambata. Temperaturile minime se vor situa intre -25 si -18 grade.

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 16.01.2023 ORA 17:00 - 17.01.2023 ORA 08:00Cerul va fi temporar noros, iar spre dimineața vor fi condiții de ceața. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura minima va fi de 0...2 grade.PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 17.01.2023 ORA 08:00 - 19.01.2023…

- Romania se va confrunta cu un val de aer tropical, iar, miercuri, temperaturile maxime ar putea trece de 20 de grade Celsius. Astfel de temperaturi in luna ianuarie au mai fost inregistrate in 2015, a declarat Mirela Polifronie, meteorolog la Administrația Naționala de Meteorologie, pentru Libertatea. …

- Deși mulți romani așteapta cu nerabdare zapada, veștile specaliștilor nu sunt bune. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat val de aer tropical in mijlocul iernii. Vremea se schimba radical in țara. Ce temperaturi vor inregistra termometrele.

- Dupa vortexul polar care a lovit, recent, Romania, iata ca temperaturile o iau razna in zilele urmatoare. Administrația Naționala de Meteorologie anunța vreme tropicala și valori termice ridicate in plina iarna. Prognoza meteo arata 20 de grade Celsius la jumatatea lunii lui Gerar. Daca la inceputul…