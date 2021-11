Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca vremea se schimba radical in urmatoarele zile. Dupa ce joi și vineri s-au inregistrat temperaturi de vara, iar mai multe stații meteo au inregistrat recorduri pentru aceasta perioada, incepand de sambata vremea se racește, iar in unele zone ale țarii va fi extrem de frig,…

- Inceputul lunii noiembrie nu pare a fi absolut deloc menit anotimpului toamna, ci mai degraba verii. Astazi, 5 noiembrie, s-a inregistrat cea mai calduroasa dimineața de pana acum in Romania, raportandu-ne la data in care ne aflam. Meteorologii au fost profund luați prin surprindere, marturisind ca…

- Cum va fi VREMEA pe regiuni in prima parte a lunii noiembrie: Temperaturi de primavara și precipitații slabe, in mare parte a țarii Cum va fi VREMEA pe regiuni in prima parte a lunii noiembrie: Temperaturi de primavara și precipitații slabe, in mare parte a țarii Regimul termic prognozat pentru urmatoarele…

- Meteorologii anunța vreme deosebit de rece in București, de marți ora 14.00 pana miercuri dimineața. Temperaturile minime coboara la 8 grade. Conform prognozei speciale pentru București, in vigoare de...

- Vremea ramane in continuare neobisnuit de rece. In centru, in sud si in sud-est ploua pe arii extinse, iar la munte se anunta ninsori si lapovita.Marti, 12 octombrie, se mai raceste fata de zilele anterioare. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la altitudini mai mici o sa cada lapovita,…

- Meteorologii anunta ca vremea se va mentine deosebit de rece in toata tara in aceasta saptamana. In depresiuni si in dealuri subcarpatice din sud temperaturile vor cobori, in timpul noptii, pana la 0-3 grade, iar la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi lapovita si ninsoare. Potrivit…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, 13-26 septembrie. In prima saptamana, vremea va fi mai calda decat in mod normal, insa din 17 – 18 septembrie se va raci. In Banat, intre 13 si 17 septembrie, vremea va fi mai calda decat in mod normal, in medie cu temperaturi maxime…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo pentru fiecare regiune din țara. Potrivit informațiilor, in primele doua saptamani din septembrie vor alterna temperaturile ridicate cu cele mai scazute decat mediile normale in aceasta perioada. Meteorologii anunța ca va ploua in reprize…