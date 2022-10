Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat vineri, 26 august, un cod galben care vizeaza un val de caldura pentru acest final de saptamana, in majoritatea țarii.Potrivit meteorologilor, in zonele de campie va fi și canicula, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU)…

- Luni, 22 august, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi in general instabila și se va manifesta prin perioade cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului in vestul și sud-vestul țarii, local in sud și centru și pe arii mai…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat in exlusivitate la Antena 3, ca urmeaza zile cu temperaturi caniculare pentru Romania ce vor atinge 40 de grade Celsius, in special in zona de vest a tarii.Vremea va fi instabila in cea mai mare parte a tarii, insa se va…

- Vremea a fost schimbatoare in ultimele zile, iar ploile și furtunile au fost prezente in țara noastra, dar de maine se intoarce canicula. Meteorologii anunța temperaturi de peste 38 de grade, dar și disconfort termic accentuat.

- Canicula va cuprinde intreaga tara pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, cu valori termice maxime ce vor ajunge usor la 38 de grade Celsius. Ploile vor fi foarte rare si se vor semnala doar pe arii restranse, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru intervalul…

- Potrivit informațiilor specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie, valul de aer tropical din Spania si Anglia va ajunge in Romania. In cursul acestei saptamani, se mercurul din termometre va inregistra temperaturi record. In unele zile, vor fi chiar și 40 de grade Celsius la umbra.

- VREMEA in Romania, 18-24 iulie: seceta accentuata și canicula, in a doua parte a saptamanii. Prognoza pe regiuni In saptamana care urmeaza va fi vreme deosebit de calda in țara. Maximele vor fi de 36-38 de grade Celsius. Deocamdata, valul de canicula extrema din vestul Europei nu va aduce și maxime…

- Vremea urmeaza sa se incalzeasca din nou, iar disconfortul termic iși va face prezența, asta deoarece se vor inregistra temperaturi de peste 37 de grade in mai multe zone din țara. Meteorologii anunța seceta!