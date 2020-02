Anunț amuzant! Cum încearcă un bărbat din Dej să-și vândă autoturismul Un barbat din Dej dorește sa-și vanda mașina, un Audi A4 cu motor diesel și cere 6.500 de euro in schimbul autovehiculului. Pana aici nimic neobișnuit! Modul in care și-a prezentat anunțul pe un site de specialitate este insa unul inedit. Autoturismul, pe care Andrei il caracterizeaza ca fiind o „mașinarie de mancat bani”, este din anul 2007 și are 260.000 de kilometri in bord. „A venit si cel mai greu moment al vietii mele, incercarea desparțirii de cea care a fost pentru mine ca o fiica, am ingrijit-o cum am putut eu mai bine si am dat totul pentru ea (chiar si ultimii bani din casa). I-am facut… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

