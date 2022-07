Stiri pe aceeasi tema

- Stimati cetateni, In vederea implicarii cetațenilor in procesul de informare publica a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunostinta ca U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „P.U.Z. IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A PEISAJULUI…

- Articolul Planul Urbanistic Zonal pentru Tarlaua 19, in dezbatere publica. Anunțul facut de primaria Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In vederea implicarii cetațenilor in procesul de informare publica a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunostinta ca U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU a demarat…

- Planul Urbanistic Zonal pentru amenajare Piata Urbana in zona Gara Constanta se afla in consultare publica pana pe 26.06.2022 Sunt propuse amenajari de circulatii auto si pietonale, amenajari de spatii verzi dar si construirea a trei cladiri principale, ce se incadreaza in indicatorii urbanistici propusi…

- O mare parte a consilierilor locali timișoreni au lipsit, joi, la plenul convocat de indata, online, pentru votarea asupra unui Plan Urbanistic Zonal pentru construcția unui bloc pe zona fostei fabrici Oglinda. Proiectul, unul vechi, a mai fost respins o data, in urma cu mai mult timp, dar a ajuns din…

- Din același ciclu „dragoste, urbanism și horticultura juridica” va prezentam o incercare, și de data aceasta eșuata parțial datorita „inteligenței” funcționarilor primariei, de a acoperi derapajele necontrolate de la LEGE a unui funcționar urbanist cu state vechi, iubitor de imobiliari in ascensiune,…

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect de hotarare 92/05.05.2022…

- ISARAN GREEN SRL, PRIN DUMITRESCU ALEXANDRU SERBAN titular al Planului Urbanistic Zonal "ELABORARE P.U.Z GENERAT DE PARCELA CU NUMARUL CADASTRAL IE 254029", ZONA DELIMITATA DE STR. TISEI SI LIMITE CADASTRALE, situate in Zona Anadalchioi, Sola 68 Parcela A641 2 2, LOT 2; A 641 3, LOT 1; A 641 3, LOT…

- Șantierele de pe litoralul Marii Negre nu respecta legislația Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Șantierele de construcții de pe litoralul Marii Negre nu respecta legislația de mediu. Cele mai multe probleme sunt legate de gestionarea deșeurilor, lipsa infrastructurii…