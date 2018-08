Iohannis: in orice tara, am fi avut cel putin o demisie

Presedintele a iesit cu un “mesaj public”, in care a facut mai multe referiri la recentele proteste. A vorbit de mai multe planuri, inclusiv cel politic, sustinand ca “in orice tara cu oameni responsabili la conducere, pana la aceasta ora am fi avut cel putin o demisie”, in conditiile in care… [citeste mai departe]