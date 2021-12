Anumite parcări de reședință vor deveni cu plată pentru externi Unele din parcarile de reședința din municipiul Targu Jiu ar putea deveni cu plata pentru externi. Dupa cum se cunoaște, de anul viitor va fi modificat regulamentul pentru funcționarea parcarilor la nivelul municipiului Targu Jiu. Se va trece la doua tarife, unul de de 120 de lei pentru intervalul orar 16.00 – 8.00 și al doilea de 360 de lei 24 de ore din 24. De la 8.00 dimineața și pana la 16.00 se va parca gratuit, daca locurile vor fi libere. Nu va fi insa valabil peste tot acest lucru. Autoritațile locale au in vedere ca in parcarile de peste drum de Piața Centrala sa introduca un tarif de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

