- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat clar faptul ca angajații din construcții vor plati CASS, dand de ințeles ca și IT-iștii vor ajunge sa fie plateasca impozitul pe venit, de la care erau exceptați.

- O potentiala eliminare a facilitatilor fiscale din constructii va accelera tendinta de emigrare a specialistilor din domeniu deoarece salariile nete ale angajatilor vor scadea, iar angajatorii fie vor alege sa plateasca muncitorii la gri sau la negru, fie isi vor diminua activitatea operationala, potrivit…

- Deputatul Mihai Fifor, președinte PSD Arad a explicat ca premierul Marcel Ciolacu a fost cat se poate de ferm astazi, cand a declarat ca „NU a existat nicio discuție și NU va exista” pentru eliminarea facilitaților fiscale de la IT, domeniu in care veniturile angajaților NU sunt impozitate. „Din pacate,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca nu a existat și nu va exista nicio discuție de scoatere a facilitaților de la IT, catalogand drept o minciuna și o dezinformare acest scenariu. Pe de alta parte, liderul PSD a vorbit despre scoaterea treptata a unor facilitați fiscale in construcții și agricultura.

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca, secretarul general Lucian Bode, prim-vicepresedintii PNL, ministri si secretari de stat ai partidului participa, luni dimineata, de la ora 8.00, la sedinta de coordonare a activitatii politice si guvernamentale.De la ora 9.00 este programata sedinta conducerii liberale,…

- Incep discuțiile in Coaliție pe menținerea sau nu a facilitaților fiscale in IT, agricultura și construcții. PSD și PNL incep de maine discuțiile aplicate privind facilitațile din IT, agricultura și construcții. Ministrul Finanțelor ar trebui sa vina cu o lista de propuneri și cu studii de impact pentru…

- Guvernul Ciolacu ia in calcul eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din IT, construcții și agricultura in doua etape, la 1 septembrie 2023 și 1 ianuarie 2024, au declarat surse guvernamentale. Reamintim ca și angajații din anumite sectoare IT, fie ca lucreaza in mediul privat sau la stat,…

- Eliminarea de la 1 septembrie a facilitaților fiscale pentru sectoarele IT, agricultura și construcții este una dintre propunerile pe care Ministrul Finanțelor Marcel Boloș o va inainta coaliției de guveranare, pentru a acoperi noile cheltuieli. Intr-un interviu in exclusivitate pentru Digi24, Boloș…