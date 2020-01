ANUL NOU CHINEZESC 2020. Incepe Anul SOBOLANULUI DE METAL. Ce aduce BUN pentru zodiile chinezesti

Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul Anului Nou Chinezesc 2020 este pe 25 ianuarie, cand, conform horoscopului chinezesc, se intra in Anul Șobolanului de Metal. Șobolanul este animalul zodiacal care domnește pana pe 11 februarie 2021. Metalul este principalul Element pe tot parcursul anului. Dupa Anul Porcului de Pamant, Anul…

- Șobolanul este cunoscut in zodiacul chinezesc ca fiind curios, subtil și plin de resurse. Șobolanul este și primul semn zodiacal și, prin urmare, anul Șobolanului este un an al noilor inceputuri.

- Anul Sobolanului de Metal va fi unul puternic, prosper si norocos pentru aproape toate semnele zodiacale. Majoritatea va demonstra hotarare in implinirea scopurilor, aspiratiilor si chiar a pasiunilor. Este un an foarte bun pentru a crea noi lucruri, noi afaceri, noi proiecte si a evolua. Insa acestea…

- Sobolanul este primul semn dintre cele 12 din astrologia chinezeasca si, din acest motiv, 2020 este considerat a fi un an al noilor inceputuri. Specialistii spun ca anul 2020 va fi unul marcat de succes, acest animal fiind asociat cu protectia si prosperitatea. Anul Sobolanului de Metal urmeaza celui…

- HOROSCOP CHINEZESC 2020 // Anul Sobolanului de Metal Incepand din 25 ianuarie 2020, in zodiacul chinezesc se intra in Anul Sobolanului de Metal. Acesta va dura pana in 12 februarie 2021, cand va incepe Anul Bivolului de Metal.

- Anul 2020 in horoscopul chinezesc este al Șobolanului de Metal, o perioada a noilor inceputuri, a noilor oportunitați pentru gasirea unei noi iubiri, dar și pentru caștiguri financiare. Specialiștii spun ca anul 2020 va fi unul marcat de succes, Sobolanul fiind asociat cu protectia si prosperitatea,…

- otrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc celor care vor incerca sa-și atinga scopul prin metode oneste. Urmeaza anul 2020, iar omenirea este gata sa pașeasca intr-o noua perioada istorica. Potrivi calendarului oriental,…

- HOROSCOP 2020 Leu Dupa ce au trecut printr-o perioada grea, agitata, dificila, dupa foarte multe ore de stres și dupa multe ore dedicate sectorului profesional, ei bine, acum a sosit și momentul lor. Pentru nativii zodiei leu, anul 2020 va fi anul lor. Le va merge extrem de bine pe…