Stiri pe aceeasi tema

- Originea și istoria Craciunului: Cand a devenit oficial o sarbatoare creștina Originea și istoria Craciunului: Cand a devenit oficial o sarbatoare creștina Craciunul a fost sarbatorit pentru prima data in Biserica occidentala sau romana in secolul al IV-lea d.Hr. și abia in secolul al V-lea Biserica…

- O cladire care dateaza din secolele XIV-XV, situata in Cetatea Medievala din Sighisoara, in imediata apropiere a Turnului cu Ceas, este casa in care ar fi locuit fiul lui Mircea cel Batran, Vlad Dracul, intre anii 1431-1435, inainte de a deveni domnitorul Tarii Romanesti (intre anii 1436-1442 si 1443-1447).In…

- O cladire care dateaza din secolele XIV-XV, situata in Cetatea Medievala din Sighisoara, in imediata apropiere a Turnului cu Ceas, este casa in care ar fi locuit fiul lui Mircea cel Batran, Vlad Dracul, intre anii 1431-1435, inainte de a deveni domnitorul Tarii Romanesti (intre anii 1436-1442 si 1443-1447).…

- Muzeul Județean Mureș, in parteneriat cu Programul Topografia Monumentelor Istorice din Targu Mureș, organizeaza cea de-a cincea ediție a simpozionului științific de istoria artei, intitulat „Metamorfoza orașului". Tema din acest an se leaga de cladirile care au servit ca model arhitectural și, in special,…

- "E oficial: am obținut autorizația de construcție și am demarat lucrarile! E timpul sa investești in cel mai ambițios proiect imobiliar al orașului – cea mai inalta cladire, la doi pași de centru, intr-o zona efervescenta cu toate face facilitațile urbane in apropiere. E momentul sa faci investiția…

- Un pios omagiu adus unui martir al Bisericii Greco Catolice, al Transilvaniei și al Romaniei… Alexandru Rusu (n. 22 noiembrie 1884, Șaulia/Mezosalyi/Schallenkirch, comitatul Turda-Arieș – d. 9 mai 1963, inchisoarea din Gherla, Szamosujvar, Neuschloss), a fost din 1930 episcop al Eparhiei Greco-Catolice…

- 138 de la nașterea episcopului Alexandru Rusu, unul dintre cei șapte episcopi-martiri care au fost beatificați la Blaj, de Papa Francisc. A fost condamnat la munca silnica pe viața pentru „inalta tradare” 138 de la nașterea episcopului Alexandru Rusu, unul dintre cei șapte episcopi-martiri care au fost…

- O casa veche ce asteapta restaurarea, vopsita candva intr-o culoare visinie, situata pe Strada Scolii din Cetatea Medievala a Sighisoarei, ne dezvaluie viata unei familii care a schimbat nu doar orasul, ci si Europa, prin declansarea miscarii feministe din Germania, la inceputul perioadei interbelice.…