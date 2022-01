Anul începe bine în #MyCalvins Anul incepe bine in #MyCalvins Autentic & relaxat. Cauta sa nu iți impui inca deadline-uri și doar experimenteaza libertatea de a fi și atat. Confortabil. Creeaza-ți un outfit fix pe gustul tau și exploreaza. Bucura-te de experiențe noi custom made dupa bunul plac. Confortul de a fi tu in #MyCalvins Confortul incepe cu lenjeria pe care ți-o alegi. Materiale moi, fara cusaturi, elasticitate optima, ce avantajeaza fiecare silueta și ton al pielii, print-uri și culori variate. In alte cuvinte, Colecția Underwear CALVIN KLEIN. Ce piesa se muleaza pe stilul tau? Care produs te face sa te simți bine… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Cristian Gentea s-a deplasat in teren, pe 21 ianuarie, in zona Republicii din Pitești, in urma sesizarilor primite de la cetațenii din zona. Acolo spațiul destinat parcarilor trebuie reconfigurat. „Sunt multe de schimbat, multe de construit și de intreținut! La sesizarea locatarilor din Republicii…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112.* La data de 22 ianuarie 2022, in jurul orei 18.00, Poliția Orașului…

- Nicoleta Luciu și Bianca Pasat, soția lui Corne Pasat, fosta gimnasta in lotul de la Deva, sunt dorite sa se alature concurenților care deja au plecat in Republica Dominicana. Cum formatul este batut in cuie, ca și numar de participanți, cooptrea unei lte vedete ar insemna inlocuirea unei concurente.…

- De la desparțirea de Gigi Hadid, Zayn Malik nu a mai avut nicio relație serioasa. Mai nou, tabloidele britanice au descoperit ca acesta și-a facut un cont pe un site de dating unde poți cunoaște femei plus size frumoase .

- Recent, un cititor ne-a intrebat ce trebuie sa facem in cazul in care animalele de companie ale vecinilor creeaza disconfort. Daca animalele de companie ale vecinilor schelalaie, latra și creeaza alt zgomot noaptea, atunci dvs. nu sinteți obligat sa rabdați acest lucru, deoarece incalca in mod direct…

- Procurorii sustin ca seful ITM Ilfov ar fi primit mita 4.300 de euro de la administratorul unei firme, astfel incat institutia pe care o conduce sa acorde preferențial contractul. Mai mult, dovezile DNA arata ca un inspector de munca ar fi primit și el șpaga suma de 2.400 lei si un bax cu doua mii de…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 25 noiembrie 2021, orele 1400 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: – prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) și art.5 alin.(3) lit.a) din Legea nr.55/2020 privind unele…

- Noi am fost curioși cum evolueaza lucrarile pe șantierul Maurer Panoramic, așa ca am facut o vizita la locația proiectului, pentru ca, în ultima vreme, ni se parea ca Maurer Panoramic crește peste noapte. Acum am înțeles de ce. Am discutat cu echipa și am aflat câteva lucruri…