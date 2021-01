Anul nou chinezesc va fi pe data de 12 februarie, zi in care incepe Anul Bivolului de Metal, cea de a doua zodie din astrologia chineza. Anul Bivolului de Metal se va incheia pe data de 31 ianuarie 2022. Bivolul este o zodie norocoasa pentru chinezi, o zodie care aduce șanse și oportunitați, iar Anul Bivolului de Metal este așteptat cu multa nerabdare dupa anul atat de dificil al Șobolanului, in care ne-am confruntat cu pandemia de coronavirus, cu pierderi financiare și cu obstacole de tot felul. Astrologii chinezi spera ca acest an sa aduca mai multa stabilitate și mai mult echilibru decat…