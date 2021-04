Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei…

- Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei…

- Ministerul Muncii vrea sa ofere garanții suplimentare pentru romanii care merg sa munceasca in alte state. Proiectul de modificare a Legii privind protecția romanilor care lucreaza in strainatate a fost discutat, miercuri, in prima lectura, in ședința de Guvern, a anunțat ministrul Raluca Turcan.

- Guvernul a adoptat proiectul de lege privind acordarea ajutorului pentru incalzire și suplimentul pentru energie. O masura noua este acordarea pe tot parcursul anului a suplimentului pentru energie. Legea intra in vigoare la 1 septembrie 2022. Potrivit ministrului Muncii, Raluca Turcan, prevederile…

- Agentiile de plasare a fortei de munca in strainatate vor fi obligate sa asigure transportul grupurilor de lucratori romani la destinație, potrivit ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. „Pregatim, la Ministerul Muncii, un proiect de modificare a Legii privind protectia cetatenilor…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca Ministerul Muncii va veni cu un proiect de modificare a legii salarizarii care va contine cateva principii de baza si anume - cum se calculeaza salariile in plata, ce tipuri de sporuri pot fi eliminate, ce sporuri pot fi acordate in suma fixa si ce alte…

- Ministerul Muncii a anunțat ca pregatește un proiect de lege care sa dea opțiunea pensionarii la varsta de 70 de ani, pentru cei care doresc acest lucru, a spus ministrul Raluca Turcan. Ea a spus ca angajații din sistemul de stat vor putea sa aleaga daca se pensioneaza la termen sau continua sa lucreze…

- Ministerul Muncii pregatește un proiect de lege care sa dea opțiunea pensionarii la varsta de 70 de ani, pentru cei care doresc acest lucru, a spus ministrul Raluca Turcan. Ea a spus ca angajații din sistemul de stat vor putea sa aleaga daca se pensioneaza la termen sau continua sa lucreze pana la 70…