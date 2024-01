Anul 2024 riscă să doboare recordul de cel mai cald an înregistrat vreodată, stabilit în 2023, avertizează experții Anul 2024 are o sansa din trei sa fie mai fierbinte decat 2023, care a fost deja cel mai calduros inregistrat vreodata in lume, au anuntat vineri, 12 ianuarie, oamenii de stiinta de la Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA) din SUA, transmite Reuters.NOAA a confirmat concluziile cercetatorilor din UE, potrivit carora anul 2023 a fost cel mai calduros de cand au inceput inregistrarile, in 1850, cu 1,35 grade Celsius peste media din perioada preindustriala 1850-1900.Cantitatea de caldura stocata la suprafața oceanelor a atins, de asemenea, un nivel record anul trecut, a precizat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

