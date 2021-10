Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din agricultura ar putea sa revina, in acest an, sau chiar sa și depașeasca cifra de afaceri de circa 46 miliarde lei, inregistrata in 2019, dupa reculul din 2020, cand a fost raportata o scadere de 3,4%, potrivit studiului anual KeysFin “Sectorul agricol din Romania”. Studiul are la baza…

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat o scadere de 3,4%, ajungand la 44,4 miliarde de lei in 2020, fiind totuși cu 14,5% mai mare decat cea din 2016, potrivit studiului anual KeysFin „Sectorul agricol din Romania“. Pentru anul 2021, analiștii KeysFin estimeaza revenirea sectorului…

- ​​În 2020 sectorul IT&C a avut o cifra de afaceri de 70,3 miliarde de lei și s-a situat în Top 5 sectoare economice, alaturi de industria prelucratoare, construcții, transport și depozitare, conform unui studiu.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Cifra de afaceri in industrie a crescut cu 23,9% in perioada ianuarie - august 2021, cu 23,9% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, marti, AGERPRES. Aceasta in principal datorita cresterii industriei prelucratoare…

- Sectorul construcțiilor civile este unul din puținele care au inregistrat creșteri pe parcursul anului 2020. Conform datelor INS, anul trecut, volumul total al lucrarilor de construcții a urcat cu 16% comparativ cu 2019. Asta, in condițiile in care, la nivel european, rezultatele indica o scadere a…

- Sectorul construcțiilor este unul din puținele care au inregistrat creșteri pe parcursul anului 2020. Conform datelor INS, anul trecut, volumul total al lucrarilor de construcții a urcat cu 16% comparativ cu 2019. Asta, in condițiile in care, la nivel european, rezultatele indica o scadere a activitații…

- Cifra de afaceri a producatorilor, distribuitorilor și farmaciilor din Romania a crescut cu 2,6% comparativ cu anul 2019 și cu peste 100% fața de nivelul cifrei de afaceri inregistrata in anul 2010, ajungand astfel la 66,6 miliarde de lei in anul 2020, conform informațiilor disponibile la data intocmirii…

- Cifra de afaceri a producatorilor de medicamente, distribuitorilor si farmaciilor din Romania a crescut cu 2,6% comparativ cu anul 2019 si cu peste 100% fata de nivelul cifrei de afaceri inregistrata in anul 2010, ajungand astfel la 66,6 miliarde de lei in anul 2020, conform informatiilor disponibile…