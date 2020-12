Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 30 decembrie, Senatul a votat ca alocațiile sa fie majorate cu 20% de la 1 ianuarie. In aceeași zi, premierul Florin Cițu a anunțat ca salariile si sporurile bugetarilor vor ramane și anul viitor la nivelul celor din decembrie 2020. In ceea ce privește alocațiile, decizia finala ii aparține…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, miercuri, ca a decis ca salariile și sporurile de care beneficiaza personalul din administrația publica centrala și locala, inclusiv cel care ocupa funcții de demnitate publica, sa fie menținute la nivelul celor din decembrie 2020. “Legat de ordonanta initiata de Ministerul…

- Salariile bugetarilor, precum si nivelul sporurilor vor fi inghetate la nivelul acestui an, conform unui proiect publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si consultat de hotnews. Acesta mai prevede continuarea acordarii voucherelor de vacanta in cuantum de 1.450 lei, precum si suspendarea…

- Salariile si sporurile bugetarilor se vor mentine in 2021 la acelasi nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2020, valoarea punctului de amenda ramane la 145 lei, iar voucherele de vacanta in cuantum de 1.450 lei vor fi acordate si anul viitor, insa vor fi emise doar in format electronic, se mentioneaza…

- Premierul Florin Cițu a anunțat luni, dupa ședința de Guvern, ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2020. Totodata, a fost gasita o soluție pentru prelungirea amanarii ratelor la banci.

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, dupa prima ședința de Guvern, ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2020 și salariul minim va crește cu puțin peste nivelul inflației. Florin Cițu a anunțat ca bugetul va fi construit cu un deficit bugetar in jur de 7% din…

- Curentul se va scumpi de la 1 ianuarie, dupa ce Autoritatea de Reglementare in Energiei (ANRE) a propus majorarea tarifelor de distributie pentru toate companiile de distributie. Articolul Un nou val de scumpiri. De la 1 ianuarie vom plati mai mult pentru energia electrica apare prima data in Someșeanul.ro…

