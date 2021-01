Stiri pe aceeasi tema

- Executia preliminata a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a inregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB), in contextul in care sume in valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli…

- UPDATE – Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finantelor. Sumele lasate in mediul economic pentru combaterea pandemiei…

- Deficitul bugetar urca la 8% din PIB, la 11 luni. Sumele lasate in economie pentru combaterea pandemiei au depașit 4% din PIB Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finantelor. Sumele lasate in mediul economic pentru combaterea pandemiei COVID…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finantelor. Sumele lasate in mediul economic pentru combaterea pandemiei…

- "Executia bugetului general consolidat in primele zece luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 74,04 miliarde lei (7,05% din PIB). Sume in valoare de 40,74 miliarde lei (3,88% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale alocate…

- Presedintele Pro Romania a publicat miercuri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care face comparatie intre deficitul bugetar inregistrat in timpul guvernarii sale din 2015 si cel raportat de ministrul Finantelor Florin Citu, care este de 20 de ori mai mare, remarcand o diferenta uriasa in reactia…

- Vicepreședintele PSD, Mihai Tudose, il contrazice pe ministrul Finanțelor, Florin Cițu. Tudose susține ca deficitul bugetar al Romaniei depașește 10%.„Desi ministrul Finanțelor, Florin Cițu, susține ca deficitul bugetar e in jur de 6 la suta, eu cred ca e peste 10%”, a spus Mihai Tudose, la…